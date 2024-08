Barca a vela in difficoltà a bordo due bambine Salvate dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Viareggio, 16 agosto 2024 – Un Ferragosto che di sicuro non dimenticheranno. Brutta disavventura nella giornata di ieri per uno skipper e per duedi circa 12 anni, rimasti innello specchio d’acqua davanti allo stabilimento balneare Rossella in Darsena a Viareggio. A causa del forte vento, con raffiche a circa 80 km/h e onde di due metri, la loronon riusciva a rientrare. Decisivo l’intervento deidel, che nel corso di tutta la giornata sono usciti più volte col gommone e con le moto d’acqua per soccorrere imzioni in. Il salvataggio dellacon le dueè avvenuto intorno alle 13: i pompieri hanno accostato il natante e lo hanno assistito nelle manovre di rientro al porto. Successivamente si sono prodigati ad agevolare il rientro in porto delle altre imzioni colte alla sprovvista dal maltempo.