Aversa | si ferisce con spranga mentre forza porta negozio beccato con vestiti insanguinati

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 16 agosto 2024). Si è ferito alla gamba con ladi ferro con cui hato ladel. Non si è dato però per vinto e, nonostante le telecamere che lo riprendevano e il sangue che già gli imbrattava i, ha messo a segno il colpo. È accaduto la notte del 147 agosto in viale Europa, ad. L’uomo, un 34enne, è stato identificato grazie ai filmati della videosorveglianza e rintracciato in casa dai carabinieri che lo hanno arrestato, ancora coie le scarpe intrise di sangue. La refurtiva, trovata durante la perquisizione domiciliare, è stata restituita al proprietario deldi biancheria derubato.