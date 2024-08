Avengers | Doomsday nuovi dettagli sulle origini del Dottor Destino di Robert Downey Jr

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 16 agosto 2024)Jr. è pronto a tornare nel MCU nei panni dele ora abbiamoaggiornamenti sul suo personaggio. Qualche settimana fa, al Comic-Con di San Diego, abbiamo appreso cheJr. sarebbe tornato nel Marvel Cinematic Universe, ma non nei panni di Tony Stark. Il premio Oscar interpreterà infatti un personaggio completamente diverso: Il. Recenti voci avevano affermato che RDJ avrebbe interpretato una variante malvagia di Tony Stark, ma l'attore è stato presentato come "Victor Von Doom", il che ovviamente suggerisce che interpreterà l'iconico cattivo. Non sappiamo ancora con certezza quale sia il piano, ma Daniel Richtman potrebbe averci dato qualche elemento in più. Possibili SPOILER in arrivo. Ecco come i Marvel Studios intendono eliminare