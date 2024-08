Atalanta nuovo nome per il post-Koopmeiners | guanto di sfida lanciato al Milan

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’, reduce dalla sconfitta in Supercoppa Europea, si rituffa sul mercato. Spunta unper sostituire. Archiviata la finale di Supercoppa Europea persa per mano del Real Madrid, l’è pronta a tuffarsi disul mercato al fine di regalare a Gian Piero Gasperini l’adeguato sostituto di Teun. A Bergamo è già sbarcato Marco Brescianini, prelevato dal Frosinone per complessivi 13 milioni. I nerazzurri, in ogni caso, intendono acquistare un’ulteriore pedina offensiva sfruttando le risorse in arrivo tramite la partenza dell’olandese. Gian Piero Gasperini vuole un’competitiva (LaPresse) – Serieanews.comIl 26enne, ormai, è un promesso sposo della Juventus che, nelle scorse ore, ha migliorato la propria offerta mettendo sul piatto 52 milioni cash più 7 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra.