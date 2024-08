Ascolti TV | Giovedì 15 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nella serata di ieri,15(Ferr), su Rai1 l’intramontabile Nuovo cinema Paradiso ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la replica del varietà Michelle Impossible & Friends ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Addio al nubilato intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 la serie americana Chicago Med ha incollato davanti al video .000 spettatori pari al %. Su Rai3 Il Pap’occhio segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Il Fuggitivo totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Operazione sottoveste raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 la pellicola Sliding Doors ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove la replica di Only Fun: Comico Show raduna .000 spettatori (%). Sul 20 La guerra dei mondi arriva a .000 spettatori (%). Su Rai4 Hawaii Five O è scelto da .000 spettatori (%).