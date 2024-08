Andrea padre migliore che potessi desiderare per mia figlia

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 16 agosto 2024) “Fortunatamente, io e(Giambruno, ndr), che rimane ilcheper mia, abbiamo mantenuto un buon rapporto. Quando possiamo passiamo del tempo insieme con Ginevra”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un passaggio della lunga intervista al settimanale ‘Chi’ nel numero in edicola domani, sottolineando: “Siamo ancora amici e ci vogliamo bene”. Aggiornamento ore 10.40 “Con i figli non sai mai se stai facendo la scelta giusta. Essere genitori è un mestiere a cui nessuno sente di essere preparato, anche se in fondo tutti lo siamo – afferma la premier – Ci facciamo domande, ci sentiamo eternamente in colpa, e i bambini, nella loro ingenuità, sono in grado di dirti con semplicità la frase che ti rende felice come nient’altro al mondo e quella che ti distrugge. Anche Ginevra è così.