Analisi Serie A 2024-2025 su Mediaset con Sportmediaset XXL Pressing e Monday Night

(Di venerdì 16 agosto 2024) Riparte laA con la stagionee torna ad accendersi lo sport sulle reticon i programmi d’approfondimento.Si parte domenica 18 agosto alle ore 13.00 su Italia 1 con la nuova edizione di “SportXXL” condotta da Benedetta Radaelli e con in studio Ciccio Graziani per rivedere e commentare gli highlights e la super moviola degli anticipi del sabato e proiettarsi sul resto della giornata. Nuove rubriche e altri ospiti a sorpresa.Su Canale 5, alle 23.25, da domenica 18 agosto e per tutte le domeniche di campionato, torna “”, l’approfondimento calcistico di. In conduzione dello storico appuntamento targato Sport, confermata la coppia composta da Massimo Callegari e Monica Bertini.Infine, da lunedì 19 agosto, in seconda serata su Italia 1 e per tutti i lunedì post giornate diA, in onda “” condotto da Benedetta Radaelli.