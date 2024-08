Amrabat pista spagnola per il marocchino? Le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Sondaggi dalla Liga per Sofyan: il futuro del centrocamdella Fiorentina è un rebus: permanenza in viola o addio? Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di, centrocamrientrato alla Fiorentina dopo il prestito al Manchester United. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com nella giornata di ieri l’agente delha incontrato l’Atletico Madrid per