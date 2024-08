Alien | Romulus vola nelle anteprime al Box Office Usa

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’attesoha esordito ieri negli USA attraverso le classichedel giovedì, ed il risultato è assolutamente promettente. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il nuovo film della famosa saga cinematografica ha incassato giovedì una cifra stimata di 6,5 milioni di dollari, ed ora viaggia verso un esordio al BoxUsa da 40 milioni o più. Lata diverso i 40 milioni all’esordio dipenderà anche dall’apprezzamento del pubblico, a tal proposito la critica si è gia espressa con un più che ottimo 82% su Rotten Tomatoes.e le note di produzioneè diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett.