Alice Toniolli non è in pericolo di vita la ciclista è ricoverata dopo la brutta caduta di ieri

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 16 agosto 2024), la giovanetrentina di 19 anni, non è indi. Attualmente èpresso l'ospedale di Trevisounaavvenuta mercoledì durante una gara a Vittorio Veneto (Treviso). Francesco Benazzi, direttore generale dell'ospedale Ca’ Foncello, ha confermato che la situazione è ancora grave, ma che la ragazza non rischia larimane in prognosi