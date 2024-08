Alberto Barbera rivela i film più audaci e le star più importanti del programma di quest’anno

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ildella Mostra del Cinema di Venezia 2024 è uno dei più ricchi diche abbiamo visto per un festival autunnale da molto tempo a questa parte.tra gli ospiti Lady Gaga (Joker: Folie à Deux), George Clooney e Brad Pitt (Wolfs), Nicole Kidman (Babygirl), Angelina Jolie (Maria), Julianne Moore (The Room Next Door) e Cate Blanchett (Disclaimer) sono tutti attesi sul tappeto del Lido durante la manifestazione, che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre. Quali sono le notizie che? Il direttore artisticoè l’uomo responsabile di aver reso la Mostra del Cinema di Venezia il trampolino di lancio degli Oscar più desiderato da ogni studio.