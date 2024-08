Aggressione shock a Camerota | chiede di abbassare il volume della musica lo picchiano con gli ombrelloni

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 16 agosto 2024) All’alba, la spiaggiaCalanca a Marina diè stata teatro di un episodio di violenza sconcertante. Intorno alle 5 del mattino, un giovane che stava riposando su un lettino è stato brutalmente aggredito da due ragazzi, probabilmente provenienti da Roma. La dinamica dell’Secondo le prime ricostruzioni, la violenza è scaturita quando la vittima ha chiesto ai due aggressori diilche stavano ascoltando. Quella che sembrava una semplice richiesta ha scatenato una reazione furiosa e incomprensibile: i due hanno iniziato a insultarlo e, successivamente, sono passati all’fisica. Non si sono fermati a colpirlo con calci e pugni, ma i giovani hanno utilizzato i pali deglicome armi, per poi gettare il ragazzo in mare. Segui ZON.IT su Google News.