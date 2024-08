Ad un passo dal Napoli | per i portoghesi è fatta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nuovo acquisto delprima dell’inizio del campionato di Serie A: dal Portogallo sono sicuri, trattativa completata Ilsta per arricchire la rosa a disposizione di mister Conte con un nuovo profilo offensivo. Dal Portogallo sono sicuri che Giovanni Manna abbia completato l’operazione e questa mattina sulla prima pagina di Record, quotidiano lusitano, appare il titolo: “David Neres ad undal“. In effetti, la trattativa con l’attaccante brasiliano è ormai in via di definizione. Il club azzurro ha provato a strappare il sì del Chelsea per liberare Lukaku a 30 milioni, ma i Blues hanno preso ancora un po’ di tempo. A questo punto, visto che l’intesa con il calciatore e con il Benfica era stata già trovata, il direttore sportivo dei partenopei ha deciso di formalizzare l’accordo e chiudere questo capitolo.