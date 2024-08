Accoltellato il padre di Yamal il racconto | ero tra la vita e la morte

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ildi Laminedopo una rissa il 14 agosto scorso, episodio per il quale sono state arrestate 3 persone, è uscito dalla terapia intensiva dell’ospedale Can Ruti di Badalona, in Catalogna. Le condizioni di Mounir Nasraoui, nome del genitore della stella dei blaugrana, sono migliorate e l’uomo ha quindi rassicurato tutti sul suo stato di salute al programma “El Chiringuito”. “Grazie a Dio sto un po’ meglio – ha dichiarato – Dobbiamo essere più tranquilli per il bene di tutti. Per il bene mio e della mia famiglia, devo essere più calmo. Non ho altra scelta. Bisogna pensare che la giustizia farà il suo corso, lo farà sicuramente. Questa è la cosa più importante. Dio è molto grande e a tutto c’è una soluzione. Mi sono visto tra lae la, certo che ho avuto paura. Non so quando uscirò dall’ospedale, ma spero che avvenga il prima possibile“.