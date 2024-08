Abruzzo ok della giunta all’abbattimenti di 500 cervi | Troppi danni all’agricoltura Wwf | Scelta scellerata e dannosa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Sono, causanoe sono un rischio per la sicurezza stradale. Con queste motivazioni laRegione, guidata dal presidente Marco Marsilio, ha dato il via libera al “prelievo selettivo” di quasi 500. In pratica ladi centrodestra dà l’ok ai cacciatori per abbattere 469a partire dal 14 ottobre. Una decisione che fa esultare i comitati di agricoltori e allevatori abruzzesi ma che causa la dura condanna delle associazioni animaliste. “Unaper la biodiversità e l’immagine del nostro territorio”, la definisce il Wwf. Nella delibera approvata l’8 agosto scorso, si legge che dai “dati sul monitoraggio delle popolazioni deidi in” emerge “la presenza di un numero di capi più del doppio rispetto a quello del 2018, in termini assoluti”.