A casa tutti bene Turandot o Restiamo amici? La tv del 16 agosto

(Di venerdì 16 agosto 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 16, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “A”. Regia di Gabriele Muccino; nel cast: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sandra Milo, Sabrina Impacciatore, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino e Gianmarco Tognazzi. In occasione delle nozze d’argento, Alba e Pietro riuniscono, sull’isola dove si sono ormai ritirati, tutta la famiglia per un pranzo nella loro villa. A causa del maltempo gli invitati sono costretti a trattenersi e a convivere sotto lo stesso tetto più del previsto. Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “”, di Puccini nell’edizione andata in scena nel 2001 con la direzione musicale di Georges Prêtre. Nel cast,è Alessandra Marc, Calaf è Nicola Martinucci.