A 13 anni accoltella ragazzino per un ' like'

(Di venerdì 16 agosto 2024) Undi 13di Recco hato un quattordicenne alla gamba, all'addome e a un fianco. E' successo durante la notte a Sori, nella città metropolitana di Genova. Secondo quanto appreso, ilè uscito di casa con in tasca un coltello a serramanico. L'aggressione è avvenuta vicino al campetto parrocchiale. Sul posto il 118 e la croce rossa di Sori che hanno fermato l'emorragia trasferendo ilal San Martino di Genova dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno fermato il tredicenne che è stato affidato in custodia ai genitori. Secondo quanto appreso, il 'regolamento di conti' tra due ragazzini è avvenuto a causa di un '' che il ferito avrebbe messo alla foto postata sui social da una ragazzina.