Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Irene Walker

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il giorno 11 ottobre 2021 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’undicesima puntata della stagione 9 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a prendere peso per via della separazione tra i suoi genitori e di un padre abusivo. In seguito sarà una ragazza madre e finirà per vedersi portare via i suoi figli per la sua impossibilità di badare a loro.al, la protagonista, ha 39 anni, vive a Houston, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 273 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modestissimi, perdendo soltanto 31 kg per arrivare a 242 chilogrammi.