Vite al limite su Real Time | stasera Brandi e Kandi Dreier

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il giorno 3 aprile 2017 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 5 dialcon protagoniste. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di due gemelle che avevano cominciato a mangiare per i problemi di droga dei genitori. La situazione si è poi complicata quando durante il loro percorso il cuore disi è fermato e ha addirittura rischiato di morire.al, le protagoniste, hanno 29 anni, vivono a Vancouver nello stato di Washington, e all’inizio del loro percorso pesano rispettivamente 267 e 274 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterranno grandissimi risultati perdendo più di 100 kg a testa per arrivare a 163 e 174 chilogrammi.