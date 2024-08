VIDEO Ferragosto sicuro presenza rassicurante dei Carabinieri Maxi controlli in atto su tutta la provincia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tempo di lettura: 5 minutiè tradizionalmente considerato un periodo di vacanza e relax. Per idel Comandole di Napoli, invece,fa rima con controllo del territorio e. Uno sforzo massiccio quello dei militari nellapartenopea, con un piano di sicurezza studiato per spaziare dalle coste alle aree montane, dalle aree archeologiche fino alla ricchezza culturale del capoluogo, passando per la movida notturna. Una sfida cruciale che in cifre racconta l’impegno di oltre 500 militari con 288 mezzi impiegati, di arresti, denunce e sanzioni, di migliaia di persone e veicoli controllati. Partiamo dalle isole.A Forio d’Ischia idella stazione locale hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni un 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine .