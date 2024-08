Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 15 agosto 2024)DEL 15 AGOSTOORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER IJNCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DELLA SUBLACENZE IN DIREZOINECODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA ALTEZZA CASTELNO DIREZINECODE ANCHE SULLA VIA DEL MARE TRA VITINIA E CASAL BERNOCCHI DIREZIONE OSTIA E RALLENTAMENTI SULLA litoranea TRA LIDO DI OSTIA E MARINA ARDEA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral