Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2024 ore 16:30 (Di giovedì 15 agosto 2024) Viabilità DEL 15 AGOSTO 2024 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE sul raccordo e SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, IN PARTICOLARE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. SULLA LINEA Roma VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA; FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2024 ore 15:30 - TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2024 ORE 15. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE sul raccordo e SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, IN PARTICOLARE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2024 ore 12:30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO DEI RALLENTAMENTI SULL’A24 ROMA-TERAMO, TRA LA BARRIERA DI ROMA EST E IL BIVIO CON L’A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE DI TERAMO PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, IN PARTICOLARE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2024 ore 11:30 - SULLA LINEA ROMA VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA; FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
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