Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2024 ore 12:30 (Di giovedì 15 agosto 2024) Viabilità DEL 15 AGOSTO 2024 ORE 12.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO DEI RALLENTAMENTI SULL’A24 Roma-TERAMO, TRA LA BARRIERA DI Roma EST E IL BIVIO CON L’A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE DI TERAMO PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, IN PARTICOLARE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2024 ore 11:30 - TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2024 ORE 11. SULLA LINEA ROMA VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA; FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2024 ore 10:30 - IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. ASTRALSPA. VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2024 ORE 10. SULLA LINEA ROMA VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA; FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2024 ore 09:45 - SULLA LINEA ROMA VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA; FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. ASTRALSPA. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma