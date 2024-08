Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 15 agosto 2024)DEL 15 AGOSTOORE 10.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO DEI RALLENTAMENTI SULL’A24-TERAMO, TRA LA BARRIERA DIEST E IL BIVIO CON L’A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE DI TERAMO PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, IN PARTICOLARE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI.