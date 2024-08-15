Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2024 ore 08:45 (Di giovedì 15 agosto 2024) Viabilità DEL 15 AGOSTO 2024 ORE 08.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione. PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, IN PARTICOLARE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. SULLA LINEA Roma VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA; FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2024 ORE 07. PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, IN PARTICOLARE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2024 ore 07:30 - ASTRALSPA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, IN PARTICOLARE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 20:30 - 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI LIDI DI TORVAIANICA TOR SAN LORENZO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE DIREZIONE ANZIO SULLA STRADA STATALE PONTINA CODE A TRATTI PER T RAFFICO INTENSO TRA TERRACINA E PORTO BADINO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PORSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI PONTALTO E TERRACINA NELLE DUE DIREZIONI PERCORREDO LA STRADA REGIONALE FLACCA A SPERLONGA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VIA VALLE SICA DIREZIONE TERRACINA RIMAMENDO IN VIA FLACCA RALLENTAMENTI E CODE TRA FORMIA E GAETA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
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