Valtellina esplosione in un rifugio durante il pranzo di Ferragosto

(Di giovedì 15 agosto 2024) Unaè avvenuta poco prima delle 13 all'interno delalpino "Bar Bianco" sulle alpi Orobie a Rasura, in, dove era in corso ildi. A scoppiare sarebbe stata una bomboletta di detergente posta vicino a una fonte di calore. Quattro dipendenti della struttura hanno riportato ferite lievi. Al momento non si registrano altre persone ferite. Sono in corso le operazioni di soccorso, anche con l'elicottero, da parte dei sanitari del 118 e dei Vigili del fuoco.