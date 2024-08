Valtellina esplosione in un rifugio durante il pranzo di Ferragosto | soccorsi in azione

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 15 agosto 2024) Unaè avvenuta poco prima delle 13 all'interno delalpino "Bar Bianco" sulle alpi Orobie a Rasura, in, dove era in corso ildi. Secondo le prime informazioni, la deflagrdovuta forse a un'improvvisa fuga di gas avrebbe causato il ferimento lieve di alcuni avventori. Sono in corso ora le operazioni di soccorso, anche con l'elicottero, da parte dei sanitari del 118 e dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri per avviare le prime indagini sulle cause.