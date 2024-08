Valtellina esplosione in un rifugio durante il pranzo di Ferragosto | 5 feriti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 15 agosto 2024) Unaè avvenuta poco prima delle 13 all'interno delalpino "Bar Bianco" sulle alpi Orobie a Rasura, in, dove era in corso ildi. A esplodere, secondo quanto è stato ricostruito, è stata una tanica di detergente che era stata lasciata vicino a una fonte di calore. Almeno cinque persone sono rimaste ferite, tra queste due ustionate. Nessuno è in pericolo di vita.