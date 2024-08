Vacanze scolastiche troppo lunghe? Il solito e noioso dibattito di nuovo in auge sui social E c’è chi scrive | Trascorrete qualche giorno in classe a luglio con 35 gradi poi ne parliamo

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 15 agosto 2024) L'estate volge al termine e, come spesso accade, torna d'attualità il tema delle. A innescare ilquesta volta è un tweet del giornalista Davide Giacalone, che con un pizzico di nostalgia ricorda i tempi in cui ad agosto "chi restava al lavoro non trovava neanche un bar aperto". L'articolo? Il(ediinsui. E c’è chi: “incon 35, poi ne” .