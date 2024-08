Usa condanna di russo-americana è crudeltà vendicativa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) "Non è niente di meno che una". Cosi' il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha definito laa 12 anni per una cittadinaaccusata di aver donato poco più di 50 dollari ad un ente di beneficenza pro Ucraina. "Stiamo parlando di 50 dollari per cercare di alleviare le sofferenze del popolo ucraino e definire ciò un tradimento è semplicemente ridicolo", ha detto.