Ultime Notizie Roma del 15-08-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 15 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata buon Ferragosto buona festa dell’Assunta da parte di Francesco Vitale in studio l’emittente araba algera dire riferisce che almeno 2 persone sono morte in un bombardamento israeliano sul campo profughi Balata nel centro nord della cisgiordania le forze di difesa israeliane hanno successivamente confermato di aver effettuato un attacco con droni a Nablus il campo di Balata si trova alla periferia della città palestinese i militari spiegano in via aver colpito da uomini armati che minaccia le truppe italiane operanti a Nablus i militari parlano di un operazione antiterrorismo nella zona in cui hanno risposto al fuoco colpendo terroristi che lanciavano esplosivi contro di loro la polemica sul blindato italiano distrutto in Russia il blindato scelte di fabbricazione italiana ma non è in dotazione dell’esercito del nostro paese lo scrive l’altra il ...