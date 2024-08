TS – offerta al Barcellona Tesoretto Satriano

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 15 agosto 2024) 2024-08-15 19:04:03 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Caccia a un altro Bisseck (ma di piede mancino). L’Inter, a meno che non si apra uno spiraglio sulla rotta che porta a Genova con un trattativa che veda come protagonisti Marko Arnautovic e Johan Vásquez, ha come obiettivo quello di prendere un giocatore di prospettiva che possa essere un investimento (come lo era stato l’acquisto di Bisseck) per iniziare ad abbassare l’età media della rosa. Che resta alta, ma la politica dell’instant-team, non va dimenticato, ha portato in dote uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supecoppe con Simone Inzaghi allenatore. L’avvento di Oaktree ha cambiato gli orizzonti sul mercato perché il fondo punta in primis alla sostenibilità e questa matura anche grazie alla compravendita dei giocatori.