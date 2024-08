Traffico Roma del 15-08-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani in leggero aumento ilsulle strade intorno alla capitale file sulla Pontina altezza Castelno versoe cittàchiusa per lavori la tangenziale est tra viale Castrense è l'uscita Verano San Lorenzo sia verso San Giovanni che in direzione dello Stadio Olimpico per domani pomeriggio e comunque prevista la riapertura del tratto in direzione dello Stadio Olimpico Per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che la linea a della metropolitana fino al 25 di agosto è chiusa nella tratta termini Battistini nelle due direzioni ed è sostituita da bus metropolitana in regolare servizio tra termini Anagnina