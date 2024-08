Traffico Roma del 15-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 15 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoscorrevole lungo le strade diin aumento sulle principali strade che dalla città portano sul litorale laziale ai Castellini in Abruzzo e verso la campagna Sabina in particolare segnaliamo Un sensibile aumento delsulla Cristoforo Colombo e sulla via Aurelia il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera sicuramente agevolerà gli spostamenti Vi ricordo che la tangenziale è chiusa per lavori tra viale Castrense l’uscita a Verano San Lorenzo nelle due dire la riapertura del 31 in direzione dello Stadio Olimpico è prevista per domani pomeriggio Intanto per oggi verke aperti e accesso libero nelle ZTL centro stendere e Tridente bene da Massimo pesche tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.