Toti | Per la prima volta in nove anni vi auguro un Buon Ferragosto da semplice cittadino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 15 agosto 2024) (Agenzia Vista) Liguria, 15 agosto 2024 "Per lainviunda. Sta tuonando, ma dopo ogni temporale torna sempre il sereno, tornerà anche per la Liguria. Io continuerò a lavorare per la nostra splendida Regione". Così Giovsui social. Viminale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev