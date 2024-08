Torino ecco Borna Sosa | la DATA delle visite contro il Milan…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Colpo di calciomercato in casa, il club granata si assicuralamediche, col Milan Ilha chiuso con l’Ajax per, terzino sinistro croato classe 1998. Come riportato dal giornalista vicino all’ambiente granata Giacomo Morandin, è ormai cosa fatta per il passaggio all’ombra della Mole del calciatore. Il