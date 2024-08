Softball | l’Italia U18 cade al cospetto del Giappone nel primo match di Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) Comincia con una sconfitta il cammino della Nazionale italiana Under 18 di, impegnata in questi giorni in Cina per ladeldi categoria. In occasione delinaugurale disputato al PingtanStadium le azzurrine si sono infatti dovute arrendere aldel competitivocon il risultato di 0-10. Una sfida partita subito in salita per le nostre ragazze, le quali hanno subito tre punti nelinning, per poi ritrovarsi con il parziale di 5-0 dopo il secondo. A seguito di una terza ripresa terminata con un nulla di fatto, le asiatiche hanno messo in ghiaccio l’incontro in occasione del quarto inning, dove hanno preso il largo mettendo a referto cinque sigilli per il 10-0 finale, al netto di otto valide.