Serie A Sabatini stupisce tutti | Questa è la FAVORITA per lo Scudetto

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Sandro, giornalista, ha pronosticato le prime dieci posizioni della prossimaA Il giornalista Sandroè intervenuto sulle colonne di Calciomercato.com pronosticando le prime dieci posizione del prossimo campionato diA. 10^ e 9^ – «10° posto per il Torino, non di più. Vanoli è pragmatico e solido, due aggettivi che – per i