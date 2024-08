Serie A lotta salvezza | chi è RETROCEDE per il SUPERCOMPUTER di OPTA?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 agosto 2024) La simulazione deldidà le percentuali alle squadre per laper la prossima stagione: ecco la favorite 48 ore all’inizio della nuova stagione diA, ildiha iniziato a fare le simulazioni per vedere chi sarà la favorita per la. Nonostante l’importante campagna acquisti