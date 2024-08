Sapienza primo ateneo italiano nel ranking di Shangai 2024

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 15 agosto 2024) L’università Ladi Roma è la prima e unica università italiana nella fascia 101 - 150 dell’Academicof world universities (Arwu)dell’organizzazione ShanghaiConsultancy pubblicato oggi, nel giorno di Ferragosto. L’si conferma per la terza volta in vetta alla classifica che vede sul podio Harvard , alposto per il 22esimo anno, Stanford e il Massachusetts