Saelemaekers al Milan una nuova redenzione Ecco il piano di Fonseca

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 agosto 2024)ha le idee chiarissime! Ildel tecnico rossonero e le NOVITÀ sul futuro del belga L’edizione odierna del Corriere dello Sport è tornata a parlare di Alexis, esterno tornato aldopo l’ottima stagione in prestito al Bologna sotto la guida di Thiago Motta. Il belga si è messo in mostra in questo precampionato rivelandosi