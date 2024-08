Reazione a Catena 15 agosto 2024 | i Mezzi Marinai vincono 3 875 euro

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il video dell’Ultimadidi stasera, 15. Il gioco di Rai1, quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto diventare campioni idi Procida. Sono amici e due di loro colleghi. Le Stanghette si sono dovute ritirare per cause lavorative. I– Anna, Matteo e Giosue, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 3.875. Bravi! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 61.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata15-8-La soluzione di stasera è: RILIEVO.