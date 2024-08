PSG Luis Enrique DURO | Come sostituire Mbappé? Faremo così!

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 agosto 2024)non usa giri di parole, in conferenza stampa svelail PSG puòKylian, le sue parole Vigilia di campionato per, in conferenza prima dell’esordio in Ligue 1 il tecnico del PSG ha parlato anche dell’ex Kylian. Le sue dichiarazioni. MBAPPE’ – «un attaccante da 40