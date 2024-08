Prima si fabbricano i sieri poi l’emergenza

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 15 agosto 2024) L’Oms dichiara lo stato di allerta globale per il vaiolo delle scimmie a causa dei focolai in Africa, concentrati al 96% in Congo, mentre nel mondo i casi sono circa 100.000. E l’Europa corre a fare incetta di vaccini da donare. Borrell: «Ne servono 10 milioni».