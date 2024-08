Piantedosi | Nel 2024 +147% operazioni antimafia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 15 agosto 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 agostoNei primi sette mesi del, lecontro la criminalità organizzata sono state 70 ed hanno segnato un + 14,7%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel periodo in esame, sono stati arrestati in totale 18 latitanti di cui due considerati di massima pericolosità. Eccellenti anche i dati in campo dell'emissione di Misure di Prevenzione e di sequestri finalizzati alla confisca, che nei primi sette mesi dell'anno hanno riguardato 7.118 beni.