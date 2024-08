Percorsi abilitanti la protesta dei precari | Più che un corso sembra una prova di Hunger Games Non ci si può ammalare perché senza la frequenza si perdono soldi e posto

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 15 agosto 2024) L'anno scolastico si preannuncia un incubo per oltre 250mila docenti. La riforma voluta dal precedente governo Draghi, che introduce l'obbligo di 60 crediti formativi universitari per accedere ai concorsi e alle graduatorie, si sta rivelando una vera e propria beffa. L'articolo, ladei: “Più che ununadi. Non ci si puòlasi” .