Parma-Fiorentina sabato 17 agosto 2024 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ilritrova la serie A che mancava dal 2020-21 e con Pecchia in panchina l’obiettivo è naturalmente quello di raggiungere la salvezza. La prima gara ufficiale della stagione è stata però un passo falso, sconfitta 1-0 in coppa Italia contro quel Palermo che proverà a replicare la cavalcata trionfale degli emiliani in serie B InfoBetting: Scommesse Sportive e