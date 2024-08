Ostensione a Prato il debutto della sindaca Bugetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto 2024 – Come da tradizione, il 15 agosto, festa mariana, asi tiene una delle ostensioni del Sacro Cingolo in calendario nel corso dell’anno. Quella di quest’oggi segna anche ildi Ilariasul pulpito di Donatello: è la sua primada, l'del 15 agosto, con la fascia tricolore, ha partecipato al rito in cattedrale officiato dal vescovo Giovanni Nerbini.