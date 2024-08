Orsato | Lavorare in Russia? ASSOLUTAMENTE NO Vi spiego PERCHÈ e COSA FARÒ

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Daniele, ormai ex arbitro, è tornato a parlare di calcio e del suo futuro dopo il suo ritiro Daniele, ex arbitro di Serie A, ha rilasciato un’intervista a Repubblica, svelando alcuni retroscena passati e futuri.– «no. Mi era stato chiesto di collaborare come esperto arbitrale con la Federazione russa, all’interno di