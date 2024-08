Orsato dice no alla Russia | In nome dei principi etici che mi hanno sempre guidato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) “Assolutamente no. Mi era stato chiesto di collaborare come esperto arbitrale con la Federazione russa, all’interno di un panel di grande livello tecnico. Sono stato molto lusingato dall’invito, maluce della situazione socio-politica attuale e deiche mi, sia in campo che fuori, ho deciso di non accettare”. Daniele, in un’intervista rilasciata a Repubblica, annuncia di aver rifiutato la proposta arrivata ddopo la fine della sua carriera da arbitro. “Inoltre – afferma– nei prossimi mesi desidero concentrare tutte le mie energie sulla costruzione di un progetto tecnico e associativo con l’Aia in Italia. “Presidente? No, io sono un tecnico. Certo, oggi l’Aia è afflitta da conflitti interni tra diverse correnti politiche che interferiscono anche nella gestione tecnica. È fondamentale dare una svolta”.